Tendance make-up vue sur les défilés: éclat et paillettes à la fête

Oubliez tout ce que vous saviez sur le maquillage mat car à en croire les défilés automne/hiver de prêt-à-porter, la saison prochaine sera pailletée.

La tendance du glitter s'est rapidement imposée sur les podiums de New York, lorsque Christian Siriano a apposé des cristaux sur le visage de ses mannequins comme des taches de rousseur scintillantes, une approche qu'il avait associée à des ombres à paupières crémeuses métallisées argentées et bleues. Chez Kate Spade l'ombre corail rappelait le ton des lèvres alors que Tom Ford a opté pour l'ajout d'une touche de chatoiement à son regard charbonneux signature.

Londres a continué à développer cette tendance, Halpern lui ajoutant un tour disco avec des paupières outrageusement dorées. Chez Ashish, la maquilleuse star Isamaya French a généreusement appliqué des paillettes sur et sous les paupières ainsi que sur les sourcils des mannequins pour un look irréel. Avec plus de discrétion, chez Peter Pilotto, les mannequins affichaient une touche de scintillement cuivré sur le haut du regard.

A Milan, Giorgio Armani a saupoudré des paillettes sur les sourcils de ses mannequins, alors que Byblos s'inscrivait dans la tendance avec des cils cristallisés.

A Paris, Dries Van Noten a repris le flambeau en affichant sa vision sophistiquée du regard pailleté pendant que Maison Margiela a opté pour un look plus discret avec un soupçon d'éclat.