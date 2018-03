Tendance cet automne : le fard à paupières argenté

Les défilés automne-hiver 2018 de New York, Londres, Milan et Paris sont terminés. Nous pouvons désormais en tirer les leçons. L'un des plus gros succès de ces semaines de la mode reste le fard argenté bien flashy.

La teinte métallique très tendance était de tous les défilés cette saison, notamment à Milan. Là, Fendi et Tommy Hilfiger ont opté pour un point de lumière argenté au coin de l'oeil et sur le ras de cils inférieur. Une façon d'illuminer le catwalk tout en restant frais et minimaliste. À Paris, Saint Laurent a préféré une nuance opaque pour réinterpréter l'oeil félin de façon contemporaine. À New York, chez Tom Ford, le produit sert à réveiller un regard sombre et glossé. Le conte de fées d'Anna Sui incorpore un soupçon d'argenté au coin interne de l'oeil.

Le fard argenté fait partie des rares tendances du catwalk à se traduire facilement à la ville.

Les célébrités l'ont prouvé sur le tapis rouge. Le smoky eye de Sandra Bullock était rehaussé d'une pointe d'argenté le soir des Oscars, tandis que Margot Robbie en arbore une légère touche sur les paupières pour un look glamour étincelant.