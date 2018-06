Sur Instagram, ils affichent leur acné sans tabou

Vous les avez peut-être croisés sur Instagram. Ils sont jeunes et ils affichent leur acné sur le réseau social. Leur but ? Normaliser cette affection cutanée.

Les instagrammeurs affichent leur acné ! L’objectif ? Normaliser cette affection cutanée que presque tout le monde subit mais que tout le monde essaie de cacher. La plupart des tutoriels beauté montrent d’ailleurs comment couvrir et camoufler l’acné. Mais pour certains, pas question de s’imposer cela. Au contraire, ils préfèrent l’assumer. C’est notamment le cas du photographe Peter DeVito qui accepte son acné. "Pendant toute ma jeunesse, je n’ai jamais vu l’acné présentée comme quelque chose de normal", regrette-t-il. “Dans les pubs, on explique surtout comment s’en débarrasser“, poursuit Peter DeVito.

"Ça pousse les gens à s’isoler"

Tout le monde en a déjà souffert. L’acné, ce phénomène qui nous suit de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Il peut conduire à du harcèlement, de la dépression et à des problèmes d’estime de soi. “Ça pousse les gens à s’isoler", déplore Peter DeVito. Le jeune photographe explique d’ailleurs que certains ne veulent même plus quitter leur maison quand d’autres ne peuvent pas soutenir un regard. "Les regards sont aussi difficiles à entretenir", explique-t-il. Pas moins de 70 % des adolescents français sont touchés par l’acné.