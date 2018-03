Quelques alternatives à la bouche rouge validées par le catwalk

La bouche rouge reste un classique absolu. Mais les défilés de prêt-à-porter de la saison automne-hiver 2018 n'ont pas manqué d'alternatives.

Les couleurs primaires surprennent agréablement sur le catwalk de New York, Londres, Milan et Paris en février et en mars.

À Milan, Annakiki se fait remarquer en proposant des teintes originales, notamment un bleu audacieux et un vert trèfle. Maison Margiela lui emboîte le pas à Paris avec une série de couleurs voyantes, du vert, du bleu et de l'orange (ainsi qu'un scintillant style holographique imaginé par le gourou du make-up Pat McGrath).

Les couleurs acidulées font tout autant d'effet. Chez Max Mara, les tonalités vitaminées se déclinent en rose et en lilas.

L'esthétique de Moschino se montre à la fois délicieusement rétro et furieusement futuriste. Le body painting bleu, vert et jaune (avec bouche assortie) reste très présent. Chromat colore cette tendance d'une touche orangée.

Les paillettes ne sont pas en reste. Nicopanda teste des nuances vives à la finition métallisée. Doré, orange, rien n'est trop beau. Une approche également adoptée par Stella Jean, qui a présenté un rose et un violet givrés.