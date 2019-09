Que garde-t-on des tendances beauté de la Fashion Week de Londres?

Teints et coiffures humides

Les chevelures gominées ont les faveurs des podiums depuis plusieurs années mais le concept était toujours d'actualité à Londres cette saison. Victoria Beckham a mené la danse avec un look qui faisait la part belle à la gomina dans les cheveux et à des lèvres glossy, alors que Christopher Kane a tiré les longues mèches humides de ses mannequins vers l'arrière en queue de cheval et a utilisé une bonne dose d'highlighter pour donner une apparence lumineuse à la peau. On a aussi noté de nombreux teints luisants chez Burberry et Chalayan.