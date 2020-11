Pourquoi ne pas profiter du confinement pour vous mettre aux podcasts beauté ?

Si le produit y est abordé, on le découvre à travers un fondateur, une success story ou encore une innovation majeure. De quoi ajouter une touche fun et colorée à votre quotidien confiné. Voici nos trois incontournables.

Bonne nouvelle pour les beauty addicts, on découvre également des critiques de produits et les tendances de demain, que ce soit en termes de soins, maquillage ou coiffures. > Où l'écouter ? breakingbeautypodcast.com

On y trouve de longues discussions avec des experts ou des fondateurs et fondatrices de grandes marques mais également de nombreux conseils pour booster sa routine beauté quotidienne et ne pas commettre d'impairs.

Beauty Toaster, Chantal Soutarson

Lancé il y a plus de deux ans, Beauty Toaster le podcast s'intéresse à une multitude de sujets et de domaines, des soins pour le visage et le corps à la coiffure en passant par la parfumerie ou le bien-être au sens le plus large du terme. De quoi s'occuper, apprendre et combler ses lacunes dans ces différents secteurs pendant la période de distanciation sociale.

On aime les décryptages de Chantal Soutarson, ex-journaliste beauté en presse écrite, mais également les interviews des différents acteurs du secteur, qui répondent autant à des sujets de beauté "pure" qu'à des questions de société. Parfait si vous cherchez des sujets divers et variés qui traitent de reconversion, de beauté green et même de success story.

> Où l'écouter ? beautytoaster.fr