Pourquoi le maquillage d'oreille va (enfin) percer cette année ?

Le port du masque a remis la tendance au goût du jour

Si le maquillage d'oreille a émergé il y a environ 5 ans, peu ont réellement été séduits par cette tendance, qui paraissait jusqu'alors un brin excentrique. Mais ça, c'était avant la pandémie mondiale. Désormais, une majeure partie des habitants de la planète ne sort plus sans son masque, un accessoire qui nous oblige à faire preuve d'imagination et de créativité pour agrémenter nos looks de cette touche fun qui nous manque tant depuis près d'une année.

Et c'est justement là que le maquillage d'oreille prend tout son sens, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Il suffit de taper le hashtag #earmakeup dans les barres de recherche d'Instagram et de TikTok pour en découvrir un florilège, des plus sobres aux plus expérimentaux en passant par les plus artistiques. Et lorsque le maquillage ne suffit pas à les sublimer, elles sont agrémentées de patchs, de strass, de perles et autres accessoires.