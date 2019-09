Paupières oniriques et eyeliner appuyé: les leçons cosmétiques de la New York Fashion Week

Paupières hypnotisantes

La tendance des regards colorés n'est pas passée inaperçue cette semaine à New York, avec des tons osés, parfois très contrastés. Lors du défilé Jason Wu, les mannequins affichaient des paupières orangées et roses, alors que celles de Christian Siriano ont fait la part belle aux coloris pastel. Vera Wang a appliqué une bonne dose de couleur sur l'arête du nez de ses modèles alors que les mises en beauté vues sur le podium de Pyer Moss voyaient la couleur du regard gagner les pommettes. Marc Jacobs est allé jusqu'à embellir ces dernières en ajoutant des joyaux brillants à leurs regards.