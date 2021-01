Nuque longue, Golden M : ces coiffures vintage font leur grand retour (et on s'en serait passé)

Quel est le point commun entre MacGyver, Chris Waddle et Brad Pitt ? Ils ont tous, un jour ou l'autre, succombé à la coupe mulet, coiffure emblématique des années 70 et 80 qui revient actuellement sur le devant de la scène capillaire pour notre plus grand… malheur

Après une année 2020 éprouvante, a-t-on réellement la force de faire face à une telle annonce ? Il va pourtant falloir s'y faire : les coiffures vintage ont plus que jamais la cote !