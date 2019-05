Nouvelle tendance manucure : le baby-boomer

La French Manucure n’est plus synonyme de classe.

On l’a remplacée par le baby-boomer, une nouvelle technique de beauté des ongles. Parfaite pour les femmes qui veulent des ongles apprêtés mais sans couleurs foncées ou flashy. A mi-chemin entre la french et le vernis nude, elle consiste en la pose d’un vernis blanc sur le bout de l’ongle et d’un vernis rose pâle sur le bord de l’ongle (côté doigt). On va ensuite fondre les deux couleurs grâce à un dégradé entre le blanc et le rose.

Drôle de nom

On l’a vu apparaître dans les pays de l’Est, grâce à Instagram et les stars qui se sont mises à le porter. Son nom peut prêter à confusion et il existe deux théories pour l’expliquer : les femmes nées pendant le baby-boom (après la Seconde Guerre mondial quand tout le monde était content d’avoir gagné la guerre et qu’on faisait plein de bébés) l'apprécient et portent le plus cette technique naturelle, soignée et classe? Autre théorie, ce serait le fait que les vernis les plus en vogue à l’époque étaient le rose et le blanc. Quoi qu’il en soit, cette technique est bien liée à cette génération de baby boomers, nés dans la joie d’un retour de la croissance et de la libération des femmes.

On vous conseille de ne pas tenter la technique toute seule (ou bien entre copines pour bien rigoler du résultat minable que vous risquez d’avoir) mais bien de vous rendre en salon pour qu’une professionnelle puisse s’atteler à vous rendre classe et soigner vos ongles.