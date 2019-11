12% affirment être totalement réfractaires à ce type de présent. Quant aux femmes qui comptent offrir un cadeau beauté à l'occasion des fêtes de fin d'année, seule une minorité (10%) optera pour du green. Plus des deux tiers déclarent qu'elles prêteront attention à la formule des produits mais ne s'empêcheront pas d'acheter des cosmétiques "conventionnels".

Le sondage révèle que plus d'une femme sur deux (52%) ne serait pas contre un cadeau beauté green à Noël, sans pour autant le réclamer.

D'après un sondage réalisé par le spécialiste des box beauté Birchbox, plus d'un tiers des Françaises (35%) seraient ravies de découvrir un essentiel beauté green au pied du sapin.

Le cadeau beauté: une valeur sûre

Noël: êtes-vous aussi en quête de beauté green? - © CoffeeAndMilk - Getty Images

D'une façon plus générale, les femmes ne rechignent pas à recevoir des produits de beauté en guise de cadeaux à Noël.

Près de 8 Françaises sur 10 (78%) affirment même aimer recevoir ce type de cadeau et n'être jamais déçues lorsqu'elles découvrent de la beauté au pied du sapin.

Dans la majorité des cas, elles le reçoivent d'un membre de leur famille (90%) ou de la part de leur cher et tendre (49%).

Les femmes interrogées ont elles aussi l'intention d'acheter de la beauté à leurs proches pour les fêtes de fin d'année, pensant majoritairement à leur mère (59%) et à leur sœur (44%). Notons toutefois que près d'un quart des sondées (24%) en offrira également à son compagnon, les cosmétiques séduisant de plus en plus ces messieurs.