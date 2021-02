Mulet ou tresse bubble : le bon goût est de retour...

L'année 2020 n'a pas vraiment été propice aux coiffures glamour et sophistiquées, l'idée générale étant d'apparaître les cheveux propres et brossés lors de vos réunions Zoom. Il est temps de se remettre à la page et de se laisser séduire par les tendances capillaires du moment, des plus élégantes aux plus farfelues. D'une façon générale, le monde de la beauté fait face à une tendance qui s'est accentuée avec la pandémie : un retour à l'essentiel. L'univers de la coiffure n'est bien évidemment pas épargné, ce qui se caractérise par des coiffures très naturelles, ou effet naturel pour être précis, où les boucles sont reines et où il convient de respecter - ne pas dénaturer - la texture et la nature du cheveu. Lire aussi : Le "pob", la coupe des années 2000 qui fait son grand retour Face à cela, on observe un retour de certaines coiffures que l'on pensait pourtant tombées aux oubliettes...

La tresse, version nature ou réinventée Reléguée au second plan pendant la crise sanitaire, la tresse n'a pas dit son dernier mot. Si l'année 2020 l'a consacrée dans sa version la plus sophistiquée, c'est sous d'autres formes, bien moins strictes, qu'elle fait son grand retour cette année. Très naturelle (et vintage), elle revient en version double, de chaque côté de la tête, avec un effet négligé. Les natifs des années 1980 se souviendront (inévitablement) de cette coiffure qui a forcément marqué leur enfance.

Autre tendance avec laquelle il faudra compter : la tresse bubble. Très facile à réaliser, elle peut être associée à un style romantique, élégant ou ultra moderne, selon la hauteur de la queue de cheval pour laquelle vous optez. Vue sur les podiums de nombreuses grandes maisons, elle semble parfaite pour l'époque que nous vivons, qui demande un max de style en un rien de temps. Pour la reproduire, il suffit simplement de faire une queue de cheval et de l'agrémenter de plusieurs élastiques pour créer des "bulles". Rien d'extraordinaire, en somme.

Le mulet, encore et toujours ! Voilà déjà plusieurs mois que la coupe mulet fait couler beaucoup d'encre sur la toile. Et si l'on pensait - espérait - qu'il ne s'agissait que d'une rumeur folle destinée à nous faire sourire en ces temps incertains, nul doute désormais que cette coupe vintage a bel et bien refait surface. Et cette fois, Chris Waddle et MacGyver n'y sont pour rien bien que le footballeur soit lui-même revenu à ses premières amours capillaires en plein confinement.

Rihanna, Cara Delevingne, Zendaya et autres personnalités publiques aux dizaines de millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, ont remis à l'honneur cette coiffure qui n'a pourtant jamais fait l'unanimité. Toujours est-il qu'il va falloir composer avec la coupe mulet cette année et votre mission, si vous l'acceptez, sera de la revisiter pour la rendre moderne, rock, et ultra féminine. Et pour celles et ceux qui n'auraient jamais eu à faire à cette coupe vintage, elle se caractérise par des cheveux courts sur le sommet de la tête et au niveau des tempes, dégradés ou pas, et des cheveux longs au niveau de la nuque. A vos ciseaux !