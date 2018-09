Mostra de Venise : le glamour hollywoodien revisité

Cette année, bien que légèrement remis au goût du jour, le glamour hollywoodien old school était de mise.

L'édition 2018 du festival vénitien du film s'est refermée. L'occasion de se remémorer les choix esthétiques les plus éblouissants du tapis rouge

Les cheveux ondulés coiffés sur le côté et le regard souligné d'un smokey eye, la star hollywoodienne Natalie Portman apparaît radieuse. Un soupçon de blush rose lui apporte un surplus de fraîcheur.

Cate Blanchett

Cate Blanchett a coiffé son carré déstructuré en ondulations très chics pour l'avant-première de "Suspiria". Une réinterprétation moderne d'un look de tapis rouge classique. Un fard aubergine et une bouche rouille lui offrent une allure moderne et soignée.