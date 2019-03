Mois de la mode: les coiffures voient grand sur le podium

Sur le podium des défilés automne-hiver 2019, les coupes structurées et les accessoires pleins de nostalgie ont joué les vedettes à New York, Londres, Milan et Paris.

De la structure Les styles structurés sont très prisés, notamment chez Comme des Garçons à Paris, où les chignons étaient vertigineux. Angel Chen a fait sensation avec des couettes quasiment verticales retenues par des rubans à Milan. Chez Alexander McQueen à Londres, la queue de cheval est agrémentée de cuir.

Des petits noeuds Les petits nœuds sont au cœur de la tendance depuis plusieurs mois et cela ne se démentira pas à l'automne 2019. On les a vus à Paris chez Chanel, où ils embellissent des coiffures semi-relevées. À New York, ils sont devenus XXL chez Jeremy Scott et se sont adoucis chez Veronica Beard. À Londres, Molly Goddard a choisi de présenter d'épaisses queues de cheval retenues par des bandeaux noués.