Mémo beauté: ce qu'il faut retenir de la semaine new-yorkaise

Une nouvelle saison de défilés s'achève à New York. Voici l'occasion de se remémorer les tendances beauté repérées sur le catwalk ces six derniers jours.

New York est réputé pour sa décontraction en matière d'esthétique de podium mais de nombreuses marques ont choisi de laisser libre cours à leur imagination cette saison. Chez Rodarte, le look radicalement féminin et romantique s'appuie sur les fards, la bouche rouge et les mèches ondulées. Au cœur de cette esthétique: une couronne fleurie composée de roses. Chez Anna Sui, le make-up s'articule autour du regard, habillé d'un dégradé coloré rappelant un coucher de soleil. Le maquillage s'étire sur le front et les pommette pour un style aussi inattendu qu'éthéré.

Ailleurs, la bouche audacieuse était de mise. Veronica Beard a choisi un rouge glamour, assorti à celui des ongles. Chez The Blonds, la tendance était plus sombre, en hommage aux personnages maléfiques de Disney.



Les looks plus nuancés étaient également au rendez-vous. Coach a ainsi préféré un look onirique avec la maîtrise du mascara et la chevelure ondulée pour principaux atouts. Chez Monse, une bouche légèrement nude et un teint sans défaut sont privilégiés. Là aussi, la chevelure est simplement ondulée. Chez Tory Burch également, le nude et le satiné sont à l'ordre du jour. Proenza Schouler joue les rebelles avec une élégante coupe coiffée en arrière et un maquillage radieux.