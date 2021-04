Make-up : l'orange bientôt sur toutes les lèvres !

Eclipsé par le masque ces derniers mois, le rouge à lèvres fait son grand retour dans une couleur à laquelle on ne s'attendait pas : un orange flashy audacieux et plus vibrant que jamais. De quoi insuffler une bonne dose d'optimisme à notre quotidien en attendant l'été. Non le rouge à lèvres n'est pas mort ! La pandémie l'a certes affaibli, relégué au second plan par le port du masque, mais il n'a pas dit son dernier mot. Il fait même un retour en fanfare dans sa version la plus audacieuse, un orange qui ne passera pas inaperçu cet été. Reste à savoir s'il pourra réellement s'afficher à la face du monde ou s'il se contentera d'être la star des plus beaux clichés postés sur les réseaux sociaux.

Un grand besoin de couleur et d'optimisme ! Un grand besoin de couleur et d'optimisme ! - © Oksana Doroshko - Getty Images/iStockphoto La pandémie mondiale était pourtant à l'origine d'un retour au naturel, avec un teint travaillé mais pas surchargé, des lèvres tout en brillance mais pas teintées et un regard plus marqué mais sans extravagance. Un retour aux essentiels directement lié au confinement, à la généralisation du télétravail, mais également à l'obligation de porter un masque dans les espaces publics. Pourquoi réaliser une mise en beauté sophistiquée que personne ne remarquera ? Sans doute un besoin d'optimisme, de fraîcheur, de gaieté, en réponse à une période pour le moins morose. Ces lèvres oranges, ces looks pleins de peps et ces mises en beauté audacieuses, nous font un bien fou ! On en a besoin pour rêver et s'évader. On se raccroche à ce qu'on peut, en somme, et les couleurs vibrantes font partie de ces petites choses qui donnent du baume au cœur.

Toutes les déclinaisons sont permises Toutes les déclinaisons sont permises . - © heckmannoleg - Getty Images/iStockphoto Suivie par près de 14.000 personnes sur les réseaux sociaux, Afnan Dano a récemment fait l'unanimité avec un look ultra vitaminé, orange fluo, des paupières aux lèvres. Une photo qui nous a clairement fait oublier cette période compliquée au moins l'espace de quelques secondes. TikTok n'est pas en reste : les influenceuses s'y succèdent pour présenter leur lipstick orange fétiche, du pastel au fluo en passant par des rouges orangés qui devraient en séduire plus d'une. Les vues concernant le hashtag "#orangelipstick" se comptent par centaines de milliers et le rouge à lèvres orange figure dans de nombreuses vidéos consacrées aux tendances de ce printemps 2021.