Make-up de rentrée : un trait d'eyeliner digne des défilés

L'été prend hélas fin. Mais la rentrée reste l'occasion idéale de s'essayer aux nouvelles tendances beauté. Sur les podiums de l'automne-hiver 2018, l'eyeliner était roi. Voici quelques façons de l'adopter en cette rentrée.

Romantique Le regard félin souligné par un trait net sera de mise cet automne. Givenchy a choisi cette approche lors des défilés de haute couture 2018-2019. Les mannequins arboraient un maquillage fluide et étiré. Guo Pei a fait preuve d'encore plus de créativité en dessinant des motifs sous l’œil. Un peu plus tôt dans l'année, pendant les défilés de prêt-à-porter, Alberta Ferretti a préféré un trait d'eyeliner noir bien appuyé à l'extrémité tandis qu'Ermanno Scervino s'est concentré sur le ras de cils inférieur pour un résultat moins conventionnel.

Anguleux Audacieux et épais, le trait d'eyeliner a régné en maître sur le podium des défilés de haute couture. Fendi a opté pour un tracé épais et anguleux. Chez Giorgio Armani, le regard était parfaitement cerné de khôl, un choix adouci par un soupçon de fard rose. Carven adopte un look similaire à l'occasion des défilés de prêt-à-porter. Ce trait s'associe à des sourcils tout aussi marqués. Saint Laurent ajoute un point de fard argenté au coin interne de l’œil pour plus de modernité.