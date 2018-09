Make-up de Fashion Week: une esthétique grunge à l'honneur à Paris

L'eyeliner se porte épais, la bouche se colore de teintes sombres et la chevelure ne se dompte pas totalement.

Mugler

Chez Mugler, le look plein de caractère est élaboré autour de quelques traits d'eyeliner et d'une bouche mate audacieuse et sombre, parfois noire. Seul élément de rigueur: un teint satiné.