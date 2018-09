London Fashion Week: les tendances beauté

La London Fashion Week a concocté un show mémorable cette saison. Elle a fait la part belle aux couleurs et au glamour avec un brin de nonchalance très british. Retour sur les trois grandes tendances beauté vues sur les podiums.

Lèvres superbes Les lèvres colorées étaient de mise lors de cette édition de la Fashion Week londonienne, de nombreuses marques ayant recouru à une approche affirmée et très vive. Nicopanda a mis l'accent sur des couleurs étonnantes pour les lèvres comme le violet, alors qu'Hussein Chalayan a favorisé un look frais et preppy avec des coloris roses fluo et des rouges vifs. L'approche de Burberry était plus sur la retenue mais la maison britannique a cependant offert quelques bouches carmin associées à des yeux de chats.

Anarchie capillaire En ce qui concerne les coiffures vues sur les podiums, on peut dire que les créateurs londoniens ont adopté un look décalé plutôt rock. Gareth Pugh a fait défiler ses mannequins avec des coupes hérissées, les visages masqués de résille pour un résultat totalement punk. Plus sage, Eudon Choi a allié franges effilées et chignons flous. Ashish a marqué les esprits avec une approche détrempée qui donnait l'impression que les mannequins sortaient de leur bain, les cheveux mouillés et emmêlés à souhait.