Les tendances make-up du printemps !

Le soleil brille, les températures ne sont pas encore très clémentes mais on sent le printemps qui pointe le bout de son nez. Avec une nouvelle saison, un renouveau de la nature, arrive également les nouvelles tendances tant en mode qu’en maquillage. Petit tour d’horizon des nouveautés que l’on va voir partout très bientôt mais qui sont déjà sur le visage des influenceuses belges !

Le mat sera toujours dans les favoris mais l’hydratation des lèvres revient en force et sera de nouveau sur le devant de la scène avec des gloss teintés et des rouges hydratants.

Bien que le bas de nos visages soit toujours cachés derrière les masques, il n’en reste pas moins que l’on a encore envie de les maquiller. Et puis c’est tellement simple de passer un rouge à lèvres sur sa bouche et d’avoir tout de suite l’air plus habillé et classe, sans grand effort.

Un fond de teint léger

Avec la pandémie, le maquillage a clairement "souffert". Plus besoin de se préparer pendant 30 minutes le matin pour être maquillée et fraîche, on retrouve son naturel et finalement, on l’aime vraiment bien notre visage tel qu’il est.

Du coup, le fond de teint ce printemps sera léger et fluide plutôt qu’ultra-couvrant. Et si le fond de teint est aussi un soin qui hydrate et protège la peau, c’est carrément un plus qui va plaire !

Lire aussi : Fonds de teint et BB crèmes bio et naturels : on a fait le test pour vous