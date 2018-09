Les tendances capillaires colorées des podiums

Alors que le mois de la mode bat son plein, une chose est claire sur les podiums new-yorkais, londonien ou milanais: les cheveux colorés sont plus que jamais tendance.

Tout commence à New York, où Marc Jacobs créé l'hystérie chez ses admiratrices en proposant du pastel printanier et du fluo électrique.



À Londres, la tendance gagne du terrain: Vivienne Westwood a choisi des coupes courtes rouges aux sourcils coordonnés. Nicholas Kirkwood fait un clin d’œil à la tendance en attachant les fines tresses de ses mannequins à l'aide de rubans multicolores fluorescents. Matty Bovan préfère le rose, qui colore de volumineux chignons bananes. Nicopanda va plus loin en optant pour des perruques façon guirlandes de noël, une approche également choisie par Byblos à Milan, où de fausses franges multicolores offrent au défilé une touche décalée.



Les cheveux colorés sont au cœur de la tendance depuis un certain temps déjà, sur le podium et en dehors. Ceux qui veulent s'y essayer ne manquent donc pas d'inspiration. Le rose reste la couleur du moment, comme l'ont montré les rappeuses Cardi B et Nicki Minaj ou encore l'actrice Elle Fanning sur le tapis rouge récemment.