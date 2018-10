Les tendances beauté du podium 2019: coiffures romantiques

Les podiums du mois de la mode ont fait émerger une tendance capillaire: la saison printemps-été 2019 sera consacrée à la romance.

Rodarte a lancé la tendance à New York avec un look surprenant élaboré autour de couronnes de fleurs faites de roses fraîches qui se confondent avec la chevelure des mannequins. Un fard de couleur vive et une bouche rouge introduisent une esthétique très douce. Chez Coach, le style enjoué s'appuie sur de charmantes mèches aux pointes ondulées.



À Londres, Bora Aksu a également opté pour les fleurs à travers de volumineux ornements capillaires associés à un make-up aux tonalités neutres. Chez Delpozo, les ornements en tulle sont posés sur une coiffure volontairement imparfaite.



À Milan, la tendance prend des airs princiers. Dolce & Gabbana cède à la tentation des couronnes de fleurs pastel. Chez Fendi, les chignons hauts se ponctuent de mèches libres qui encadrent le visage. Armani préfère les boucles franches, tandis qu'Alberta Ferretti reste classique avec un élégant brushing lustré, plein de féminité.