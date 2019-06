Les tendances beauté du circuit mode masculin

Les défilés masculins de la saison printemps-été 2020 ont battu leur plein à Londres, Florence, Milan et Paris. Voici quelques tendances beauté repérées sur les podiums.

Effet mouillé La coiffure au gel effet mouillé est une tendance majeure des quatre villes. On l'a vue à Londres chez Oliver Spencer, où les cheveux étaient coiffés en arrière, à Pitti Uomo Florence chez MSGM, où les franges mouillées ont fait sensation, à Milan sur une coupe coiffée sur le côté chez Versace et en version rétro chez Dolce & Gabbana. À Paris, les créateurs ont choisi un style plus nonchalant et chez AMI Alexandre Mattiussi, Off-White ou Ludovic de Saint Sernin, les ondulations brillantes étaient de mise.

Pastel Une autre tendance chromatique clé consiste à ajouter un peu de couleur à la chevelure, comme chez Liam Hodges et chez JordanLuca. La tendance était présente à Paris chez Celine et en version rose fluo chez Vetements.

D'un seul regard Le maquillage rouge a fait sensation chez Fashion East à Londres, ainsi que chez Salvatore Ferragamo à Florence, où le fard doré a apporté une esthétique ornée.

Masques de peinture Les looks spectaculaires et abstraits étaient également de la partie, notamment chez Philipp Plein, qui a ouvert la marche à Milan avec un style résolument gothique. Bouche noire et visage diaphane étaient de rigueur. À Paris, le Belge Walter Van Beirendonck a placé les couleurs primaires en blocs colorés sur le visage et la chevelure de ses mannequins.