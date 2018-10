Les tendances beauté de la semaine parisienne

Anton Belinskiy, Giambattista Valli et Stella McCartney ont usé et abusé de l 'illuminateur . Appliqué sur le front, les pommettes et sous l’œil, il offre un résultat lumineux. Chez Alexander McQueen, l'approche est moins radicale: un brin de highlighter doré apporte un hâle légèrement disco.

Touches colorées

Le podium n'a pas manqué d'esthétiques douces et naturelles. Mais çà et là, quelques éclairs colorés ont illuminé le ciel des défilés. Une chevelure de couleur orange avec cils et sourcils coordonnés ont fait sensation chez Junya Watanabe. Manish Arora est resté fidèle à sa flamboyance habituelle en ponctuant le maquillage de traits multicolores. Chez Hermès, la bouche gourmande était framboise et chez Chanel, elle s'est colorée d'une teinte cerise.