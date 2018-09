Les tendances beauté à la Mostra de Venise

L'édition 2018 du festival vénitien bat son plein et si l'on se fie au tapis rouge, cette année sera celle de l'eyeliner et de la coiffure soignée, peu discrète.

Sara Sampaio

Le mannequin portugais visage d'Armani Beauty a lancé les festivités dans un style 100% glamour, tout à fait digne du cinéma classique. La star s'appuie sur l'indémodable bouche rouge (ici, légèrement brillante) et sur des sourcils très dessinés pour un look affirmé. Afin de ne pas manquer de modernité, la coiffure est plaquée sur le côté et le fard à paupières est métallisé.