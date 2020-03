Les super aliments et la beauté high tech, parmi les soins de la peau les plus prisés.

Une beauté "propre" et technologique

La beauté "propre", qui se traduit par des formules bio ou sans produits nocifs, est également de plus en plus plébiscitée par les consommateurs. Stylight met en avant une hausse des recherches ou des clics pour des produits ou des marques dits "clean". De même, on note une hausse des recherches, des clics et des achats pour les produits infusés au cannabis et les soins anti-pollution.

Depuis quelques années, beauté et high tech font bon ménage pour le plus grand plaisir des beauty addicts, qui profitent de soins performants à domicile.

Les brosses nettoyantes pour le visage sont tout particulièrement prisées, dont celles de la marque Foreo, qui ont connu une augmentation de +465% des clics au début de l'année 2020.