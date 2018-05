Depuis que Cara Delevingne a fièrement affiché ses sourcils broussailleux sur les podiums et les campagnes publicitaires du monde entier, les sourcils ont le vent en poupe. Si les implantations broussailleuses sont les plus tendances, qu'elles soient hyper travaillées et dessinées avec précision ou laissées à l'état sauvage, en matière de sourcils, tout semble désormais permis: plume, dragon, couronne, auréole ou tresse; ces derniers temps, des tendances plus loufoques les unes que les autres fleurissent sur les réseaux sociaux.

Pour réaliser cette tendance improbable, la jeune blogueuse beauté utilise de la colle facilement nettoyable. Elle redessine ensuite les sourcils afin qu'ils ressemblent à des vagues. Pour arriver à ce résultat, elle explique mélanger une pommade pour sourcils avec du liner gélifiant et utiliser de l'anticerne et du fond de teint pour cacher certaines parties de ses sourcils.

La jeune femme qui est derrière cette forme de sourcils est surtout connue pour être une artiste talentueuse. Grâce au pouvoir du maquillage, Promise Tamang arrive à se métamorphoser complètement, en prenant l'apparence des célébrités et des personnages de Disney. Suivie par d'un million de personnes sur Instagram, la tendance qu'elle lance autour des sourcils ondulés s'est répandue comme une traînée de poudre et il n'a pas fallu longtemps avant de voir le réseau inondé de plusieurs clichés.

Les sourcils en forme de vagues envahissent la toile et séduisent les amatrices des tendances étranges. Sous le hashtag #waveeyebrows , plusieurs fans de maquillage exposent leurs nouveaux sourcils ondulés sur Instagram .

Les sourcils ondulés, pour qui?

Même si jusque-là, on cherchait plutôt à rendre son sourcil naturel, aujourd'hui, on veut remettre à l'honneur cette partie du visage, qui joue un grand rôle dans l'harmonisation des traits. Si le sourcil est lui aussi en train de devenir une source d'inspiration pour des influenceurs sur les réseaux sociaux, on n'est pas encore sûr de voir ça sur tous les visages de façon totalement assumée.

Si sur une photo Instagram, le sourcil wavy fait son petit effet, on doute qu'en vrai, il soit aussi charmant. Avec les jolis effets des divers filtres et un gros plan sur un maquillage impeccable, cette vague "poilue" pourrait effectivement séduire. Mais il faut se sentir réellement prête à l'adopter et à l'assortir avec une petite robe à fleurs!