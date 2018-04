Les sourcils sont parfois délaissés dans votre routine beauté. Tous les jours, vous faites attention à vos yeux, vous mettez du mascara, de l'ombre à paupières et même du fond de teint pour cacher vos cernes. Mais saviez-vous que vos sourcils sont les traits les plus importants de votre visage?

Pour le printemps, les tendances sont déjà arrivées, et les amateurs de maquillage ont décidé de tenter la mode beauté probablement la plus inédite des réseaux sociaux cette année: les sourcils jardin.

Les sourcils, un atout de charme très féminin

Ils ont un rôle très important par rapport à l'image que l'on renvoie vu qu'ils structurent notre visage et renforcent nos expressions. Le look de sourcils rend les grimaces plus intenses, le regard et les traits peuvent être totalement transformés suivant le style de sourcils que l'on arbore. Autrement dit, ils constituent un atout capital pour mettre l'ensemble du visage en valeur.

Emergence des sourcils fleuris

A l'arrivée du printemps, une jeune Canadienne Taylor R. se met en tête de se lancer dans une expérience pour le moins curieuse: se fabriquer un petit jardin sur chaque sourcil. Pas vraiment certaine que son idée, assez saugrenue, il faut le reconnaître, soit bien reçue par ses followers, elle décide d'abord de poster un premier diaporama de photos en leur demandant leur avis.

Une influenceuse spécialisée en maquillage

Cette célèbre influenceuse s'empare de chaque événement pour lancer une nouvelle tendance make-up. C'est déjà elle qui avait proposé les sourcils "Sapins de Noël". Cette fois-ci, Taylor R. s'est inspirée du printemps pour donner naissance à la tendance des sourcils jardin. Sur Instagram, la jeune Canadienne a partagé avec ses nombreux fans une photo de sa mise en beauté printanière.

Des réactions mitigées

Taylor a également posé une question en publiant le look sur Instagram: "À la recherche d'un nouveau look frais? Le printemps arrive de bonne heure avec les 'GardenEyeBrows'. Oui ou non?". Ses followers n'ont pas tous réagi de la même manière. Un internaute a répondu: "On dirait un look de magazine de mode, c'est beau!". Un autre a partagé une réaction complètement différente en inscrivant simplement: "NON, VRAIMENT NON!". La photo de la vlogueuse a reçu plus de 30.000 likes, et de nombreuses personnes ont tenté la tendance des sourcils jardin.

GardenBrows, ça ressemble à quoi?

Comme leur nom l'indique, il s'agit de transformer ses deux sourcils en une création unique qui invite les oiseaux à une pause. Et franchement, même si on trouve ça absolument importable en toute occasion, on est cependant époustouflées par le résultat. Avec les petites fleurs naturelles, la couleur vert flashy et les petits stickers papillon, ces sourcils bucoliques nous donnent envie d'aller nous étendre dans l'herbe avec un bon pique-nique.

Une technique dévoilée

Taylor a donné le secret de son maquillage via une courte vidéo tuto. Dans celle-ci, elle commence par réunir ses sourcils ensemble avec de la cire afin de leur donner une texture similaire à de l'herbe. Elle brosse ensuite et colore ses sourcils en vert à l'aide d'un goupillon et d'un peu de rouge à lèvres. Elle continue son beauty look en collant, à l'aide d'une pince à épiler, quelques fleurs sur ses sourcils, puis, en ajoutant de petits décalcomanies papillons sur le haut de l'arcade sourcilière. Le résultat est plutôt bluffant, et même mignon. Il ressemble à un jardin plein de vie ou deux couronnes de fleurs. Quelques jours ont alors suffi pour que l'ensemble des beautistas craquent à leur tour pour les sourcils jardin, et dévoilent le résultat sur les réseaux sociaux.