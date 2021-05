Les soins mixtes, une tendance en plein boom

L'unisexe n'est pas l'apanage de l'industrie de la mode. Les marques de cosmétiques s'y mettent elles aussi avec des soins uniques pensés pour les femmes comme pour les hommes, sans distinction de genre. Un phénomène en plein essor qui surfe notamment sur la vague de la salle de bain zéro déchet.

La beauté "genderless" se fait une place dans nos salles de bains

Pourquoi hommes et femmes multiplieraient-ils les cosmétiques (et leurs emballages) alors qu'ils pourraient simplement les partager ? Dans la même veine que les vêtements unisexes (ou genderless ou non genrés), les marques de cosmétiques sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses à proposer, lorsque c'est possible, des soins mixtes adaptés aussi bien à la peau des femmes qu'à celles des hommes. Une tendance écologique et économique qui ne cesse de gagner du terrain.

La parfumerie a initié la tendance dans les années 90

Quel est le point commun entre les parfums CK One de Calvin Klein, Mémoire d'une odeur de Gucci et This Is Us ! de Zadig & Voltaire ? Facile, ils se présentent tous comme des parfums unisexes, mixtes ou universels. Il faut dire que le secteur de la parfumerie est l'un des pionniers en la matière avec des parfums dits unisexes lancés dès les années 1990 alors que les questionnements sociétaux autour de la non-binarité n'étaient absolument pas médiatisés. Une tendance qui s'est traduite par des senteurs moins tranchées, plus universelles et surtout des packagings plus neutres… pensés pour tous.

La cosméto nouvelle génération est naturelle et non genrée

C'est exactement ce que proposent aujourd'hui les marques de soins mixtes qui, au-delà des formules élaborées pour le plus grand nombre, disposent d'emballages les plus neutres possibles. Comprendre : pas de bleu ni de rose (quitte à faire dans le cliché) et pas d'odeurs qui se définiraient comme plus masculines ou plus féminines (oui, en marketing les odeurs ont un genre). En résumé, il s'agit des soins que l'on peut trouver en pharmacie et qui sont la plupart du temps adaptés à toute la famille. Ou encore de cosmétiques naturels qui ciblent une problématique spécifique à l'aide de divers ingrédients sans se soucier du sexe de la personne qui les appliquera. Les cosmétiques naturels, biologiques ou dits "clean" ont depuis longtemps balayé les genres, faisant place à des emballages, des packagings et des formules neutres et sans distinction de genre. On peut donc dire que si la notion de cosmétiques mixtes n'a que récemment émergé, elle existe en pratique depuis plusieurs années déjà. Il n'est d'ailleurs pas étonnant de voir que la majorité des marques de cosmétiques unisexes proposent essentiellement des soins formulés à partir d'ingrédients naturels.

Les marques qui ont sauté le pas