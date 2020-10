Les soins du visage digitaux sont-ils l'avenir de la beauté ?

Transformer son salon en véritable institut de beauté et réaliser soi-même son soin du visage grâce aux conseils avisés d'une esthéticienne, ça vous tente ? L'idée ? Commander les produits nécessaires et adaptés à son type de peau et se laisser guider à travers un écran pour réaliser le soin du visage. Réelle tendance ou vraie fausse bonne idée ?

Produits livrés à domicile, conseils virtuels : et le plaisir ?

Pour profiter de ces soins du visage nouvelle génération, il suffit de commander l'un des trois kits proposés sur le site de la marque, qui vous sera livré chez vous, et d'attendre qu'une esthéticienne vous contacte pour fixer un rendez-vous virtuel.

Lors de la séance, le ou la professionnel vous guidera pour réaliser le soin avec les gestes adéquats et mélanger les produits si nécessaire, vous conseillera par rapport à votre type de peau et surveillera si votre peau réagit bien à l'application des différents produits.

Si cette nouvelle tendance est plus que tentante, certaines questions se posent malgré tout.

Est-on réellement capable de reproduire la gestuelle, souvent technique, des professionnels de la beauté ? Et quid de la notion de détente inhérente à un soin en institut ?

"Avec la Covid-19, nous allons assister à l'émergence de concepts de ce style mais nous allons passer d'un moment de conseils et de détente à quelque chose de virtuel, où il n'y aura plus aucune notion de plaisir. Finalement, ça n'a plus rien à voir", explique le Dr Isabelle Rousseaux, dermatologue esthétique et membre du bureau du syndicat national des dermatologues.