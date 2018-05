Les sérums hydratants et les crèmes teintées, deux des essentiels beauté de l'été

Alors que les températures ne cessent de grimper et que les premiers départs en vacances approchent à grands pas, Pinterest lève le voile sur les cosmétiques suscitant le plus d'intérêt sur sa plateforme de recherches visuelles. Les sérums hydratants, les baumes à lèvres et les crèmes teintées font partie des essentiels beauté qui devraient avoir la cote cet été.

En matière de soins pour la peau, corps et visage, ce sont les baumes protecteurs pour les lèvres qui semblent retenir l'attention. Ces essentiels beauté, qui ne sont pas réservés à la saison hivernale, ont connu la plus forte augmentation des enregistrements d'idées en un an sur le réseau social (+304%). Ils se placent juste devant les sérums hydratants (+294%), indispensables tout au long de l'année.

Qui dit saison estivale dit protection contre les rayons UV. Sans surprise, les crèmes solaires suscitent également un fort intérêt de la part des utilisateurs de Pinterest (+121%). Dans le même esprit, les déodorants sont également très prisés. Toutefois, ce sont les versions naturelles qui semblent faire l'unanimité auprès des Français (+116%).

Côté make-up, les beauty addicts privilégient les crèmes teintées (+146%), offrant un teint légèrement hâlé, ainsi que les huiles et poudres dédiées au body shimmer (+114%). Très prisées tout au long de l'année, les palettes d'enlumineurs font également sensation depuis l'arrivée des beaux jours (+56%).