Les plus remarquables mises en beauté des Teen Choice Awards

Autocollants pour le visage, queues de cheval hautes et lèvres glossy figurent parmi les grandes tendances beauté vues sur le tapis rouge de l'édition 2018 des Teen Choice Awards, qui se tenait dimanche soir à Los Angeles. Voici une sélection des plus intéressantes.

Katherine Langford

L'actrice australienne affichait un regard pétillant sur le tapis rouge grâce à plusieurs étoiles scintillantes apposées au coin externe de l’œil. La star de "13 Reasons Why" affichait par ailleurs un teint glowy et des lèvres plus neutres pour contrebalancer l'effet de son regard.

Meghan Trainor

La pop star Meghan Trainor n'a pas hésité à arborer une queue de cheval haute, pour un style simple et preppy par ailleurs accentué par un chouchou blanc. Côté make-up, elle s'est inspirée des années 90, avec un trait de crayon sur les lèvres pour un look fun assumé.

Evvie McKinney

La mise en beauté de la chanteuse Evvie McKinney était ultra-coordonnée, de son fard à paupières brun aux touches pourpres et à son sourire couleur caramel. Une demi-queue haute ajoutait une touche d'espièglerie à son style.

Lucy Hale

Toujours prête à tenter des styles colorés sur le tapis rouge, l'actrice Lucy Hale a opté pour une somptueuse ombre à paupières émeraude associée à des sourcils appuyés et des lèvres neutres mais brillantes.

Chloe Grace Moretz

La comédienne Chloe Grace Moretz a ajouté une touche de sophistication sur le tapis rouge avec des lèvres bordeaux très appuyées et une ombre à paupières assortie. Ses sourcils travaillés et sa raie sur le côté tout en volume venaient parfaire son look.