Les paupières ultra-colorées de la Fashion Week de New York

Quelques jours à peine après le lancement du mois de la mode à New York une tendance forte se dégage côté make up : les paupières se parent de couleurs vives, de tons parfois contrastés souvent flashy, pour un résultat explosif.

Les choses sérieuses ont commencé avec les mises en beauté oniriques de Christian Siriano: ses mannequins affichaient du fard dans les tons bleu pastel se mélangeant à des teintes rosées.

Une approche similaire a été remarquée sur le podium de Jason Wu, où les tons orangés tiraient sur le rose pour produire un effet céleste et glamour. Pyer Moss a aussi opté pour une bonne dose de fard coloré et pailleté, qui débordait sur les tempes et jusque sur les pommettes.



Chromat a adopté une approche plus propre mais pas moins voyante avec des tons bleu roi et vert fluo se fondant à un trait d'eyeliner appuyé. Jeremy Scott s'est fait plus minimaliste mais tout aussi coloré, ses mannequins affichant des ombres à paupières dans les tons bleus, verts ou rouge vif.