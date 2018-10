Les partis pris beauté de la Fashion Week de Paris

Paris n'en finit plus de repousser les frontières de la beauté en cette spectaculaire Fashion Week printemps-été 2019.

Aussi flamboyant qu'à son habitude, Manish Arora ponctue son make-up de traits multicolores peints sur le visage des mannequins. Une audacieuse bouche rouge et un chignon texturé se coordonnent avec brio.

Chloé

Le style est bien plus doux chez Chloé, où les mannequins arborent un fard charbonneux gris et violet. La chevelure bouclée et naturelle est coiffée en arrière. Une bouche nude permet un peu de simplicité.