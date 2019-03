Les mises en beauté les plus audacieuses de la Fashion Week parisienne

Chez Rick Owens, le visage des mannequins prend d'étranges formes grâce à la prosthétique . La bouche rouge sang et la chevelure défaite renforcent une esthétique surréelle et quelque peu horrifique.

Manish Arora

Masques peints et fards assortis teintés de bleu, de vert et de rose provoquent une explosion de couleurs chez Manish Arora. Ce look très artistique s'enrichit de tonalités fluorescentes et de manucures à motifs.