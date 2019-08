Les lancements beauté de la rentrée

Rihanna a fait les gros titres en 2017 en faisant une entrée fracassante dans l'univers du maquillage avec Fenty Beauty by Rihanna et son fameux fond de teint "Pro Filt'r Soft Matte Longwear". À présent, elle en revoit la formule et propose la version hydratante "Pro Filtr Hydrating Foundation", déclinée en 50 teintes. Les produits sont disponibles depuis le 15 août. Le rendu naturel a été pensé pour les peaux normales à sèches, ce qui est idéal pour une transition en douceur vers un maquillage d'hiver.

Mascara

Le géant Avon s'est adressé aux réseaux sociaux pour créer son nouveau produit, le mascara "True 5-in-1 Lash Genius Mascara". La marque a utilisé le "Genius Algorithm", un outil d'intelligence artificielle et de machine learning pour lire, filtrer et classer des milliers de commentaires d'utilisateurs et déterminer ce que les adeptes de cosmétiques recherchaient dans un mascara. Le résultat ? Une nouveauté qui promet volume, longueur, définition, courbe et couleur intense.