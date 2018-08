Les innovations beauté qui ont changé notre quotidien

D'ailleurs Katy Perry les adore et les porte en rue comme on vous en parlait dernièrement .

Mascara, eye liner, fond de teint, rouge à lèvres, fard à joues... L'offre est large pour répondre à toutes les envies et à toutes les situations de la vie d'une femme. On vous parlait de trois mascaras juste ici !

C'est le make-up idéal notamment pour celles qui aiment se maquiller pour la plage et la piscine , ou pour celles qui et qui ne veulent pas risquer les coulées de mascara durant les trajets de métro dans la chaleur ambiante.

I'm singing in the rain with my make-up! - © nicoletaionescu - Getty Images/iStockphoto

Devenue l'une des procédures cosmétiques les plus effectuées, l'épilation au laser est destinée aux personnes souhaitant se débarrasser de ses poils superflus de façon permanente. La technologie repose sur l'élimination du poil à la racine . Contrairement à l'épilation à la cire ou l'épilation électrique, c'est le follicule pileux qui est détruit grâce à un rayon laser et non pas le poil.

Extension cheveux

Marre de vos cheveux trop courts et sans volume ? Envie de cheveux longs à n'en plus finir ? De plus en plus tendance, les extensions de cheveux sont le moyen de rallonger ses cheveux en quelques heures, quel que soit le type de chevelure.

Il existe deux types d'extensions : les extensions synthétiques qui donnent plus d'ampleur à votre coupe si votre budget est limité et si vous ne souhaitez pas garder les extensions longtemps ; et les extensions naturelles offrant un résultat qui se rapproche plus de votre chevelure naturelle.