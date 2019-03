Les idées beauté marquantes de la semaine parisienne

Les derniers jours de la Fashion Week de Paris ont été l'occasion de découvrir les concepts beauté élaborés en vue de la saison automne-hiver 2019. Au cœur du look figurent notamment des cils colorés et des coiffures structurées.

Le trait d'eyeliner abstrait est un succès majeur du podium automne-hiver 2019. Giambattista Valli joue parfaitement le jeu en créant un look à partir d'un trait blanc placé haut sur la paupière. De faux cils métallisés au ras des cils inférieurs rendent l'ensemble plus festif.

Junya Watanabe

Les cils-plumes exagérément longs sont les éléments clés du look Junya Watanabe. D'imposantes couettes et un brin de rose bonbon sur la bouche créent un look manga un rien subversif.