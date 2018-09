Les coiffures voient double en cette rentrée

Macarons flous

Les macarons hauts ont de plus en plus la cote, grâce notamment à l'héroïne de "Stranger Things", la jeune actrice Millie Bobby Brown, qui avait déjà adopté cette coiffure en janvier dernier sur le tapis rouge des prix Screen Actors Guild. Elle avait accessoirisé les siens avec des rubans noirs. Plus récemment, le mannequin Victoria's Secret Josephine Skriver arborait cette coiffure lors d'une croisière en Italie cet été.