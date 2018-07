Le yoga du visage : la clé d'une peau rajeunie ?

Les bienfaits de la pratique du yoga pour la santé et la beauté sont avérés. Mais les étirements peuvent aussi faire du bien au visage.

Le "Face Yoga", ou yoga du visage, est reconnu depuis longtemps comme soin beauté alternatif anti-âge. Le principe est de recourir à divers exercices pour tonifier, stimuler et sculpter les muscles faciaux, afin de rajeunir les visages affaissés et bouffis.

En 2015, un espace éphémère a ouvert à New York sous le nom de SkinGym Face Fitness. Il propose un exercice baptisé Face Love. Son équivalent britannique, FaceGym, se porte à merveille, avec un espace dédié dans le célèbre grand magasin Selfridges à Londres, ainsi qu'un studio indépendant dans la capitale.

FaceGym se veut "la seule salle de gymnastique faciale du Royaume-Uni et la seule technique originale et non-invasive d'entraînement du visage", offrant à ses clients le privilège de se faire étirer et sculpter les muscles du visage par des "entraîneurs faciaux". Cette année, la tendance a gagné Los Angeles, avec l'ouverture du tout nouveau Skin Fit Gym, qui propose des ateliers consacrés à l'entraînement du visage.

Pour celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas se rendre physiquement dans un studio, les offres en ligne de gym faciale se multiplient. L'experte britannique Danielle Collins propose par exemple à ses abonnés une panoplie d'exercices en ligne sous forme de tutoriels YouTube.

"La gym faciale est devenue la nouvelle méthode de soins du visage", affirme Inge Theron, la fondatrice de FaceGym.

L'une de ses vidéos les plus consultées, publiée au mois de mars, vise à atténuer les rides du lion : il s'agit de masser doucement la zone inter-sourcilière tout en tapotant le front et en pinçant et tirant délicatement les sourcils pour soulager les tensions et stimuler la production de collagène. FaceGym a également mis en ligne, en avril, un article détaillant une série d'exercices à faire soi-même, pour stimuler le drainage lymphatique et réduire l'apparition des cernes.

Le yoga du visage est-il en passe de devenir une tendance beauté grand public ? L'avenir le dira.