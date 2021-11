Le wolf cut, cette coupe hybride (et rétro) que l'on verra partout en 2022

Le wolf cut gagne du terrain en cette fin d'année au point de s'inscrire comme l'une des tendances capillaires stars de 2022. A mi-chemin entre le mulet et le shag, inspiration rétro, le wolf cut offre un faux effet négligé, un brin rock, qui fait de plus en plus d'adeptes dans le monde, femmes comme hommes.

Celles et ceux qui privilégient la longueur auront fort à faire avec le wolf cut. Difficile à visualiser, on vous l'accorde, mais c'est justement ce côté sauvage, faussement négligé, qui semble séduire les beauty addicts à travers le monde, mais aussi les fans de la chanteuse Billie Eilish, sans doute la meilleure ambassadrice de cette tendance capillaire.

Le wolf cut se rapproche de la coupe mulet qui, la surprise générale, a fait l'unanimité en 2020 après le premier confinement.

On peut dire qu'il s'agit d'une coupe hybride entre le shag et le mulet, tout droit sortis des années 70 et 80, respectivement.

Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas les milléniaux et les générations précédentes qui en raffolent mais bel et bien les plus jeunes, les Z. Sur TikTok, le hashtag consacré à la désormais célèbre coupe cumule déjà plus de 800 millions de vues.

Et la tendance devrait durer, et même s'accentuer dès le début de l'année 2022, comme le prédisent la plateforme de réservation de soins beauté Treatwell et certains de ses experts coiffure partenaires. "Le wolf cut, qui a fait une entrée fracassante en 2021, continuera sa percée en 2022", apprend-on.

Pour les amateurs, mieux vaut avoir les cheveux épais pour tenter le wolf cut, histoire de ne pas se retrouver avec une chevelure plate, sans volume ni masse, impossible à dompter.