Le tapis rouge des BRIT Awards côté beauté

Même si les lauréats de nombreuses catégories n'avaient pas fait le déplacement en Europe, le tapis rouge a réservé de belles surprises beauté parmi les artistes et mannequins présents.

L'édition 2019 des BRIT Awards était l'occasion de récompenser les plus grands noms de l'industrie britannique et internationale.

La chanteuse britannique de l'année affichait une queue de cheval haute , tendance capillaire régulièrement vue sur le tapis rouge ces derniers mois. Elle a choisi un rouge à lèvres écarlate pour intensifier son look.

Des cils araignée et un carré gominé ont aidé la chanteuse Dua Lipa à faire fureur sur le red carpet.

Winnie Harlow

Le mannequin Winnie Harlow s'est concocté un look beauté des plus classiques, avec des lèvres bordeaux, des yeux de chat et des accroche-coeur.