Le tapis rouge des American Music Awards côté beauté

Mardi soir, les American Music Awards ont attiré la crème des maquilleurs pour mettre en beauté les reines de la soirée des victoires de la musique américaine. En voici une sélection.

Ciara La chanteuse américaine a mis le paquet sur sa coiffure, et surtout sur le volume, grâce à sa longue chevelure frisée, voire crantée. Des mèches couleur caramel adoucissaient son look et collaient parfaitement à son maquillage nude.

Jennifer Lopez Jennifer Lopez a une fois de plus offert une masterclass de style avec un maquillage torride comprenant un regard charbonneux, un chignon flou et des lèvres nude et brillantes.

Cardi B La rappeuse Cardi B a encore une fois brillé sur le tapis rouge, cette fois grâce à un imposant chapeau floral. Les fleurs étaient l'un des accessoires capillaires les plus en vogue lors des derniers défilés printemps-été 2019, notamment à l'occasion des présentations de Rodarte et Bora Aksu. Des lèvres rouges affirmées et un trait d'eyeliner très théâtral ont ajouté encore plus de mélodrame à l'approche de la it girl.

Amber Heard L'actrice Amber Heard a adopté une mise en beauté tout en douceur avec une coque domptée au gel mais elle affichait aussi son côté plus rock avec des traits d'eyeliner noir appuyés. Un lipstick corail lui permettait de rester dans une ambiance estivale.