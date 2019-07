Le splithair et le blond "champignon", deux colorations capillaires à adopter cet été - © ASashka - Getty Images/iStockphoto

L'été est la saison idéale pour changer de tête et se permettre toutes les excentricités, notamment en matière de colorations capillaires. Cette année, les teintes vibrantes sont au cœur des tendances, tout comme les éclaircissements et les variations entre brun et blond. Le splithair - ou split hair selon les versions - et le blond dit "champignon", ont tout particulièrement la cote, comme le souligne Pinterest dans son dernier rapport.

Si la tendance est loin d'être nouvelle - elle date même de plusieurs années, le splithair semble faire un retour en force cet été. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore expérimenter cette coloration, il s'agit de séparer les cheveux en deux parties distinctes et d'adopter une teinte - de préférence vitaminée - pour chacune d'entre elles. Pinterest fait état d'une augmentation des recherches de +298% dans le monde en un an sur son réseau. Le rose, l'une des couleurs phare de la saison, est très convoité, en association avec différentes nuances de bleu ou de violet.

Si le splithair semble déchaîner les passions, c'est le blond "champignon" qui fait l'unanimité pour la période estivale. Cette coloration, qui se caractérise par des variations de mèches entre brun et gris et différentes nuances de blond, a vu ses recherches accroître de +308% entre avril 2018 et avril 2019. Lumineuse et tout en contrastes, cette teinte semble idéale pour flâner sur la plage tout au long de l'été. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AMANDA RAE (@hairbyamandarae) le 28 Avril 2018 à 7 :13 PDT