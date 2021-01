Le "pob", la coupe des années 2000 qui fait son grand retour

Les tendances se font, se défont et puis se refont. C'est vrai pour la mode et pour la beauté comme on peut y assister depuis quelques semaines que des coupes de cheveux des années 2000 refont surface.

Vous ne saviez peut-être pas comment elle s'appelait à l'époque où on en voyait partout mais le "pob" est de retour. Vous savez bien, la coupe de Victoria Beckam !

Assez simple à expliquer à votre coiffeur (quand il pourra rouvrir) ou à tenter chez soi (puisqu'on ne peut pas sortir, personne ne vous verra si c'est raté) : couper les cheveux au carré tout en dégageant la nuque pour en faire un carré plongeant.