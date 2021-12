Le noir, la couleur qui sera sur toutes les lèvres en 2022

Masque ou pas, le rouge à lèvres fera son grand retour en 2022, mais pas sous sa forme la plus classique. Exit le rouge carmin, le rose framboise et le beige rosé, place au noir, plus audacieux, plus punk. Le rouge à lèvres noir fera partie des grandes tendances beauté de l'année, aux côtés des strass pour le visage, tout aussi extravagants, et du scalp skincare. On vous dit tout.

On savait que le pop-punk revenait sur la scène mode mais rien ne prédisait qu'il allait également prendre ses aises dans l'univers du maquillage. C'était sans compter sur l'envie de chacun de mettre un peu d'audace dans son quotidien. Fini le trip pantoufles-teint terne-jogging, place à plus d'extravagance, d'expression et de liberté.

De nouvelles données présentées par la plateforme de recherche de mode mondiale Stylight mettent en avant un fort engouement pour le rouge à lèvres noir et ce, dès le mois de novembre.

Il est question d'un bond des clics de plus de 1.000% pour le produit Almost Lipstick de Clinique en couleur Black Honey. Une tendance qui se confirme sur les réseaux sociaux avec plusieurs dizaines de millions de vues pour le hashtag #blacklipstick sur TikTok et plus de 500.000 publications sur Instagram, dont une foule de posts et de vidéos récents.