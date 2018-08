Le mouvement fragrance-free : nouvelle tendance anti-parfum!

Le parfum est considéré depuis longtemps, en quelque sorte, comme une signature personnelle recherchée par les femmes comme par les hommes pour avoir sa propre odeur.

Cependant, la multiplication des produits parfumés comme les cosmétiques, le shampoing, le gel douche ou encore le maquillage a engendré une cacophonie odorante désagréable. C'est pour cette raison que le mouvement fragrance-free a vu le jour.

Le mouvement fragrance-free : qu'est-ce que ça veut dire ?

Le mouvement fragrance-free consiste à bannir l'utilisation des produits parfumés et d'eaux de Cologne pour limiter la saturation en odeurs.

Pourquoi choisir des produits fragrance-free ou non-parfumés ?

Beaucoup de personnes développent des allergies aux fortes odeurs et aux produits parfumés. Il a été démontré que les parfums contenus dans les produits cométiques causent plus de réactions allergiques et d'irritations que tout autre produit.

En plus de cela, les parfums et les produits à fortes odeurs induisent une pollution environnementale qui se rapproche du tabagisme. Il a été démontré que les composés organiques volatils véhiculés par les parfums d'ambiance, les parfums corporels et les produits cosmétiques se dégradent en microparticules qui affectent les poumons.

Quels sont les avantages des produits cosmétiques sans parfum ?

Attirant de plus en plus de consommateurs, les produits cosmétiques sans parfums sont en pleine évolution. Plus doux pour la peau, les produits fragrance-free ou non-parfumés ne présentent aucun risque d'irritation pour les peaux sensibles.

Quelle est la différence entre non-odorant et non parfumé ?

Fragrance-free ou non-parfumé : Ceci veut dire que le produit ne continent aucun parfum artificiel. Ce dernier est considéré comme étant la première cause d'irritation de la peau. Un produit labellisé fragrance-free ne porte aucun risque sur la peau ou les poumons. Pour résumer, ces produits portent l'odeur de leurs ingrédients naturels et aucun parfum artificiel n'a été ajouté pour couvrir ces odeurs naturelles.

Non-odorant : Ce terme veut tout simplement dire que le produit ne présente aucune odeur. Il contient des additifs et des parfums artificiels pour cacher les odeurs naturelles de ses ingrédients. Ces produits présentent ainsi tous les risques associés aux parfums artificiels, de l'irritation de la peau aux problèmes respiratoires. Il faut ainsi faire attention lors du choix de votre produit de beauté. Optez plutôt pour un produit non-parfumé ou fragrance-free pour éliminer les risques d'irritations et d'allergies.

Quelles sont les limites des produits fragrance-free ?

Le risque que comportent les produits de beauté et de nettoyage parfumés a été signalé depuis longtemps, cependant, les réglementations n'ont pas suivi à l'exception de certaines régions américaines. La tendance fragrance-free a également augmenter la notoriété des produits labellisés bio.