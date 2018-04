Le maquillage garanti sans cruauté animale, la nouvelle tendance beauté ?

Un sondage montre que plus d'un tiers des internautes préfèrent acheter des produits de beauté émanant de marques n'ayant pas été testés sur les animaux.

Un sondage mené en ligne par l'application de beauté Perfect365 a révélé que 36% de 15.000 de ses utilisatrices n'achetaient que des marques estampillées "cruelty-free".

Cette étude a aussi montré que 24% des femmes disaient utiliser le site officiel de l'association de défense des droits animaux PETA pour rechercher les marques qui respectaient les animaux dans leurs process de fabrication.

On dénombre 43% de sondées qui se disaient prêtes à arrêter d'utiliser une marque si elle décidait de commencer à tester ses produits sur les animaux.

"Les données émanant du récent sondage de nos utilisatrices semble montrer qu'un vaste pourcentage de la jeune génération de femmes s'inquiète des tests des produits de beauté sur les animaux", a noté Cara Harbor, directrice marketing de Perfect365. "Alors que les tests sur les animaux sont pour la plupart non réglementés, cette étude montre que c'est un sujet sur lequel les marques de beauté devront aller de l'avant pour répondre aux demandes des consommatrices."

On a demandé aux participantes de nommer leurs marques "cruelty-free" préférées; BlendSmart et PÜR The Complexion Authority sont arrivées en tête des résultats.

Par conséquent, la plateforme Perfect365 a décidé de collaborer avec les deux marques, permettant aux utilisatrices de tester virtuellement leurs produits. Des amatrices de beauté auront ainsi la chance de tester en ligne trois looks make-up exclusifs et de nombreux tutoriels réalisés avec des produits PÜR. Elles pourront aussi essayer le BlendSmart, le premier pinceau de maquillage rotatif qui imite les mouvements des célèbres maquilleurs.

L'industrie des cosmétiques ne cesse de mettre en avant des produits "cruelty-free" depuis quelques années et un nombre grandissant de marques éliminent les tests sur animaux de leurs cahiers des charges.

On dénombre de nombreuses marques garanties "sans cruauté", parmi lesquelles The Body Shop, Kat Von D, Urban Decay, Charlotte Tilbury, Glossier...