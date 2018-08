Le look beauté de l'été : Taylor Hill

Aujourd'hui, une leçon de décontraction bucolique avec le mannequin américain Taylor Hill.

Sur sa photo, le visage de Lancôme affiche un look naturel composé à la perfection.

Le teint frais et les sourcils naturels, le top Victoria's Secret arbore un air nonchalant, tandis qu'une once de mascara et une bouche mate sophistiquent légèrement le tout.



La vraie star de ce look demeure cependant le chignon flou, coiffure de prédilection des mannequins en vacances. Hailey Baldwin, Bella Hadid ou encore Elsa Hosk n'hésitent pas à la reproduire, parfois pour assister à des événements officiels comme le Festival de Cannes cette année.

Inspirée du style étudiant BCBG, la version de Taylor Hill trouve un écho dans la mode des années 90. Un look idéal pour aller prendre le soleil.