Le look beauté de l'été : quand Doutzen Kroes décompresse

Aujourd'hui, une leçon de détente estivale stylée avec le mannequin star Doutzen Kroes.

Doutzen a récemment posté sur Instagram un cliché la montrant sur une terrasse ensoleillée, un verre à la main, arborant tous les attributs du mannequin en vacances. A l'opposé des chignons flous et autres queues de cheval affichés par bon nombre de ses contemporaines en villégiature, la Hollandaise garde une chevelure lâchée, avec un carré flou et ondulé. Elle sait rester stylée en ajoutant du volume à ses ondulations coiffées vers l'arrière, ce qui lui confère un petit côté rétro.



Les boucles d'oreilles créoles continuent de séduire les fashionistas de la planète, et celles de la top, dorées et assez volumineuses, vont à ravir avec sa coupe un brin eighties. Pour recréer ce look, vous pouvez essayer ces "Medium Everyday Hoops" de la créatrice californienne Sophie Buhai, qui donnent un effet similaire.

Doutzen est en vacances et a atténué le glamour avec un maquillage minimaliste : teint frais, une touche de mascara et de lipstick corail. Le tout nouveau rouge à lèvres "VisionAry Gel Lipstick" (couleur "Bullet Train - Muted Peach") de Shiseido offrira le même effet mat et coloré.